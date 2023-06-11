Российские учёные будут использовать наносенсоры для определения опухоли мозга

Российские учёные будут использовать наносенсоры для определения опухоли мозгаС помощью этой разработки медики смогут определять наличие опухоли на ранних этапах
Глиобластома, наиболее распространенная форма глиомы, которую можно было обнаружить только на поздних этапах с помощью МРТ. Однако российские медики разработали методику обнаружения на ранних этапах
Учёные из Института автоматики и электрометрии СО РАН разработали наносенсоры, которые могут использоваться для ранней диагностики глиомы — опухоли головного мозга. Эти сенсоры работают в терагерцовом диапазоне частот и могут обнаружить маркеры, связанные с этим видом опухоли. Учёные использовали метаматериалы, искусственные материалы с особыми оптическими свойствами, для создания этих сенсоров. Они провели успешные эксперименты с маркерами глиомы, показывая, что наносенсоры могут быть полезны при ранней диагностике этого заболевания.
Глиобластома — труднообнаружимая опухоль, и её можно обнаружить с помощью МРТ только на поздних стадиях. Наносенсоры открывают возможность ранней диагностики глиомы. Эти сенсоры созданы с использованием нанолитографии инженерами Института физики полупроводников СО РАН. Учёные обнаружили, что некоторые маркеры онкологических заболеваний имеют особые свойства в терагерцовом спектральном диапазоне. Один из таких маркеров глиомы, — гидроксиглутарат, может быть использован для определения стадий глиомы.
Оказалось, что изомеры маркера имеют резонансные частоты в терагерцовом диапазоне, и сенсоры могут различать их с помощью спектроскопии. Сенсоры обладают повышенной чувствительностью благодаря концентрации электромагнитного поля в нанорезонаторе, что позволяет эффективно взаимодействовать с молекулами. Каждый изомер имеет свою уникальную частоту резонанса, поэтому сенсоры разрабатываются под каждый изомер, что позволяет измерять баланс и диагностировать заболевание. В настоящее время проводятся испытания разработанных приборов, и в будущем такая система диагностики может быть использована для анализа капли крови на наличие маркеров глиомы и определения их баланса, что поможет выявить патологическое состояние.