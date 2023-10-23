Российские учёные будут проводить эко-эксперименты на полигонах

Учёные планируют применять свои знания, полученные в исследованиях, на карбоновых полигонах России. Эти места станут не только учебными, но и местами для реальных экологических исследований. Об этом сообщил Руслан Эдельгериев, специальный представитель президента России по вопросам климата, в ходе научно-практической конференции в Волгограде.

Карбоновые полигоны — это особые территории, где учёные контролируют климатически активные газы. Работа на них позволяет изучать и снижать выбросы парниковых газов. Ранее эти полигоны имели скорее образовательное значение, но теперь планируется сделать их местами активных экологических исследований.

Эдельгериев отметил, что Россия обладает высоким уровнем фундаментальной науки, и настало время применить эти знания на практике, особенно на карбоновых полигонах, чтобы бороться с изменением климата и поддерживать экологическое равновесие.