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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 18:57
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Российские учёные будут сотрудничать с коллегами из Китая при исследованиях Марса

Об этом рассказал академик РАН Лев Зелёный
Россия планирует объединиться с Китаем в будущих космических миссиях на Марс
Российские учёные будут сотрудничать с коллегами из Китая при исследованиях Марса
© NASA

Научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зелёный, рассказал о планах России и Китая по исследованию Марса. Он отметил, что обсуждается возможность сотрудничества с китайскими коллегами, с которыми уже есть успешное сотрудничество по лунным программам. Эти вопросы обсуждались на пресс-конференции, посвящённой предстоящему Дню космонавтики.

Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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