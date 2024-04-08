Российские учёные будут сотрудничать с коллегами из Китая при исследованиях Марса

Опубликовано 08 апреля 2024, 18:57
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Российские учёные будут сотрудничать с коллегами из Китая при исследованиях МарсаОб этом рассказал академик РАН Лев Зелёный
Россия планирует объединиться с Китаем в будущих космических миссиях на Марс
Научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зелёный, рассказал о планах России и Китая по исследованию Марса. Он отметил, что обсуждается возможность сотрудничества с китайскими коллегами, с которыми уже есть успешное сотрудничество по лунным программам. Эти вопросы обсуждались на пресс-конференции, посвящённой предстоящему Дню космонавтики.