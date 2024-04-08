Российские учёные будут сотрудничать с коллегами из Китая при исследованиях Марса

Научный руководитель первого этапа лунной программы, академик Лев Зелёный, рассказал о планах России и Китая по исследованию Марса. Он отметил, что обсуждается возможность сотрудничества с китайскими коллегами, с которыми уже есть успешное сотрудничество по лунным программам. Эти вопросы обсуждались на пресс-конференции, посвящённой предстоящему Дню космонавтики.