Российские учёные доказали безопасность биоразлагаемой посуды для экологии

Российские биотехнологи провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько эффективно разлагаются пищевые отходы, смешанные с биоразлагаемой упаковкой из полилактида. Такой вид пластика часто используется для одноразовой посуды и может помочь сократить загрязнение полигонов, если будет перерабатываться вместе с органическими отходами. Исследование длилось 98 дней, и его результаты показали, что полилактид, составляющий около 10% от объёма отходов, успешно компостируется, не нарушая процесса и не влияя на качество конечного продукта — органического удобрения.

Учёные объяснили, что в начале компостирования полилактид играет важную роль, помогая кислороду проникать к термофильным микроорганизмам, которые активно разрушают отходы при высокой температуре — до 60°C. Этот процесс поддерживается микроорганизмами, такими как Bacillus и Geobacillus, что ускоряет разложение биопластика до нескольких месяцев, тогда как в обычных условиях это заняло бы годы. Исследование показало, что биоразнообразие в компосте возрастает, так как появление олигомеров и молочной кислоты делает смесь более питательной для различных микроорганизмов.

Профессор Владимир Миронов, руководитель группы микробных процессов, отметил, что их работа показала: переработка отходов с высоким содержанием полилактида возможна в промышленных масштабах. Биопластик не мешает компостированию и обеспечивает получение качественного органического удобрения.