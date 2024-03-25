Российские учёные доказали, что в Сибири раньше жили динозавры

Учёные из Томского государственного университета исследовали илекскую свиту, чтобы раскрыть историю Западной Сибири за более чем 120 миллионов лет. Их исследование, опубликованное в Geological Society, помогло восстановить прошлое, включая эволюцию древних рек и оазисов с динозаврами.

Специалисты обнаружили, что илекская свита неоднородна по времени, и восточные отложения, вероятно, старше западных. Эта свита формировалась под влиянием древней реки, протекавшей через горы и впадавшей в Западно-Сибирское море.

Оазисы вдоль этой древней реки были домом для множества древних видов животных, включая динозавров, таких как сибиротитаны и пситтакозавры, а также древних крокодилов и птиц. Изучение илекской свиты помогло расширить наше знание о прошлом климата и ландшафтов Западной Сибири.