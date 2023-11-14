Российские учёные доказали возможность случайного возникновения жизни

В ходе исследования, проведённого учёными из Самарского университета и их коллегами из США, была доказана возможность образования в космосе сложных органических веществ, необходимых для становления первых биологических протоклеток на Земле. Эксперимент включал создание аналогов межзвёздного льда и применение химических реакций, характерных для космических условий. В результате были получены молекулы хелатирующих агентов, способствующих стабилизации и ускорению размножения РНК.

Исследователи подчеркнули важность своей работы, поскольку впервые удалось создать органические хелатирующие агенты в аналогах межзвёздного льда. Эти вещества считаются критически важными для формирования и развития первых биологических протоклеток. Учёные предполагают, что они могли поступить на Землю вместе с метеоритами, играя ключевую роль в становлении жизни на нашей планете.

Исследование позволяет лучше понять, какие химические условия и предпосылки способствовали зарождению и развитию жизни на Земле. Учёные обращают внимание на важность хелатирующих агентов, способных транспортировать ионы металлов, необходимые для стабилизации и копирования РНК в ранних формах жизни.