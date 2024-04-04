Российские учёные доказали возможность существования 2D-материала из никеля

Исследователи из НИЯУ МИФИ и международного научного коллектива изучили новый двумерный материал — хлорид никеля. Это вещество ранее считалось невозможным для создания.

Никель часто используется в качестве добавки к другим двумерным материалам, таким как графен. Эти композиты могут использоваться для различных целей, включая хранение водорода. Учёные проанализировали взаимодействие атомов в материале и провели компьютерное моделирование его свойств.

Исследователи обнаружили, что хлорид никеля может переходить в различные формы, и оценили его прочность. Хотя этот материал не так прочен, как некоторые другие, его свойства позволяют использовать его в различных технологических процессах. Материал уже произведён в лабораториях и активно исследуется учёными.