Российские учёные доказали возможность выращивания органов в космосе

Учёные Сеченовского университета сделали важный шаг в космических исследованиях, подтвердив, что можно выращивать искусственные аналоги кожи и других тканей в условиях микрогравитации. Эксперименты проводились на борту Международной космической станции (МКС) с использованием специально разработанного биореактора. Это часть глобальной программы по подготовке к дальним космическим полётам, где 3D-биопечать и выращивание тканей из клеток космонавтов помогут восстанавливать здоровье после травм.

Исторически, идеи о космических путешествиях появились задолго до наших дней. К примеру, Иоганн Кеплер ещё в 1634 году описал возможность жизни на Луне. С учётом современных технологий, планируется первый пилотируемый полет на Марс в 2029 году. Однако космонавты могут столкнуться с серьёзными проблемами, такими как травмы и ожоги, и здесь 3D-биопечать может стать решением, позволяющим проводить операции без возвращения на Землю.

Процесс 3D-биопечати в космосе не сильно отличается от земного: биочернила выходят из сопла под давлением. Однако потом полученные образцы нужно будет дополнительно культивировать в биореакторе. Научный руководитель проекта Петр Тимашев отметил, что управление жидкостями в условиях невесомости — это непростая задача. Для дальнейших экспериментов создан многоячеечный культиватор, который имитирует кровеносные сосуды, что позволяет максимально приблизить условия к естественным. Планы на будущее включают тестирование портативного биопринтера и создание пищи для длительных космических миссий.