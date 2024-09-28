Российские учёные импортозаместили материал для водородной энергетики

Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) объявили о создании нового высокоэффективного электрокатализатора для водородных топливных элементов, который оказался на 10% эффективнее своих зарубежных аналогов. Разработка проводилась в рамках гранта Российского научного фонда, и результаты работы уже представлены в пресс-службе университета.

Учёные из лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики» и лаборатории «Технологии синтеза каталитически активных материалов» сообщили, что их новый электрокатализатор на азотсодержащем носителе демонстрирует в два раза большую эффективность в реакции восстановления кислорода, чем коммерческие материалы. Испытания в прототипах топливных элементов показали, что их катализатор на 10% эффективнее аналогов, что подчёркивает его конкурентоспособность на рынке.

Как пояснил один из авторов разработки Кирилл Паперж, материал представляет собой ультрамалые наночастицы платины на модифицированном углеродном носителе, обогащённом азотом. Эта комбинация показала хорошие результаты в стресс-тестировании, улучшив не только начальные, но и конечные электрохимические параметры. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Carbon Trends, где также отмечается, что азотсодержащий углеродный носитель делает катализатор более устойчивым к деградации. В дальнейшем учёные планируют исследовать технологии производства полностью отечественных электрокатализаторов.