Российские учёные импортозаместят материал для полировки чипов микросхем

Минпромторг России объявил более десятка тендеров на разработку и освоение производства ключевых материалов для электроники. На эти цели выделено 4,8 млрд рублей, а работы планируется завершить к концу 2026 года. В документации к тендерам отмечено, что такие шаги связаны с санкционными ограничениями, из-за которых поставки ряда материалов в Россию прекратились. Среди заказов — создание фторметана, высокочистого кремния, а также специализированных клеёв и полировальных материалов.

Одной из задач стало освоение производства транс-1,2-дихлорэтилена, который активно применяется в микроэлектронной промышленности для окисления кремния. Согласно техническому заданию, он должен быть не менее 8N по чистоте и соответствовать строгим требованиям к использованию в производстве электронных компонентов. Также в список входит разработка полировального материала, который заменит поставки американских подушек Dow, ранее применявшихся при производстве кристаллов для полупроводников.

Тендеры проходят в рамках программ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» и «Развитие электронного машиностроения до 2030 года». В процессе выполнения работ предприятия должны будут представить опытные образцы разработанных материалов потребителям для подтверждения их параметров. Минпромторг подчёркивает, что эти проекты важны для обеспечения независимости отечественной радиоэлектронной отрасли.