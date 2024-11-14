Российские учёные импортозаместят устройства для больных диабетом

В России продолжаются разработки по созданию отечественного оборудования и медицинских изделий для лечения диабета, хотя пока основная часть этих товаров закупается за рубежом. По словам профессора Юлии Самойловой из Сибирского государственного медицинского университета, дефицита необходимых лекарств и средств нет. Врач-эндокринолог уточнила, что в настоящее время все устройства для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови производятся за границей, кроме глюкометров, которые выпускаются и в России.

Самойлова пояснила, что мониторинг уровня глюкозы является важным элементом лечения диабета, и для этого используют специальные датчики. В рамках программы «Сахарный диабет» дети, подростки и беременные женщины получают эти устройства бесплатно. Для взрослых с диабетом второго типа предоставляются глюкометры и тест-полоски, которые также обеспечиваются за счёт государственных программ.

Несмотря на это, в стране активно работают над импортозамещением медицинских технологий для диабетиков, что в будущем должно снизить зависимость от зарубежных поставок. Однако, по словам специалистов, пока пациенты могут не беспокоиться о нехватке необходимых средств для контроля заболевания.