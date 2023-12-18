Российские учёные используют нейросети для восстановления древних фресок

Учёные из Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) и Кирилло-Белозерского музея-заповедника активно исследуют применение нейронных сетей для восстановления повреждённых произведений искусства. Особое внимание уделяется фрескам собора Рождества Богородицы, Ферапонтова монастыря, созданным в XVI веке мастером Дионисием Мудрым. Работы реставраторов восстанавливают изображения, утраченные из-за повреждений, используя нейросеть Stable Diffusion, способную генерировать изображения на основе текстовых описаний.

Эксперимент проводится на фотографиях росписей, сделанных в 2016 году, и результаты показывают, что нейросеть успешно ретуширует как мелкие, так и значительные утраты. Восстановлены не только фон и узоры, но и даже фрагменты святых с их позами и направлением взгляда. Несмотря на некоторые «ошибки» в воссоздании, специалисты считают, что качество уже сейчас впечатляющее. Впоследствии, путём дополнительного обучения нейронной сети на специально отобранных изображениях, планируется устранить выявленные недочёты и улучшить результаты.

Проведённые исследования представляют первые шаги в использовании искусственного интеллекта для восстановления произведений искусства, исследователи признают, что пока нет полной уверенности, соответствует ли восстановленное изображение первоначальному виду произведения искусства.