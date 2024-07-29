Российские учёные испытают сталь для экспериментального ядерного реактора

Российские специалисты начали тестирование стали, которая будет использована для оборудования нового исследовательского жидко-солевого ядерного реактора (ИЖСР). Этот проект важен для разработки технологий утилизации опасных радиоактивных веществ, таких как минорные актиниды. Испытания проходят на «Горно-химическом комбинате» в Железногорске, где и будет построен реактор.

В ходе тестов стали предстоит провести 4000 часов в экстремальных условиях: в расплаве солей при температуре почти 700 градусов Цельсия, содержащем радиотоксичные компоненты отработанного ядерного топлива. Эксперименты помогут определить, как выбранные образцы стали ведут себя при коррозии и как эффективно очищаются топливные соли, сообщает пресс-служба «Росатома».

После завершения тестов образцы стали будут извлечены и проверены на механические и коррозионные свойства. На основе этих данных будет принято решение, подходит ли эта сталь для изготовления оборудования ИЖСР. Важно отметить, что проект направлен на решение проблемы долгоживущих радиоактивных элементов, которые традиционно требуют длительного хранения и значительных затрат на захоронение. В перспективе использование таких реакторов может помочь уменьшить объем опасных отходов и снизить затраты на их захоронение.