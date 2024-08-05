Российские учёные испытают технологию программируемой гибели клеток организма

Российские исследователи начали доклинические испытания инновационных лекарств, которые могут контролировать процесс гибели клеток. Об этом сообщила Инна Лаврик, главный научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН. По словам Лаврик, этот процесс, известный как программируемая клеточная гибель, важен для нормального функционирования организма.

Она объяснила, что клеточная гибель необходима для удаления повреждённых клеток. Каждую секунду в нашем организме погибает около миллиона клеток, и это нормально. Лаврик также отметила, что клетка использует набор белков, которые работают как «меч самурая», чтобы справиться с повреждениями.

По словам Лаврик, многие заболевания связаны с нарушением процесса клеточной гибели. Некоторые болезни, такие как нейродегенеративные расстройства, связаны с «слишком большой» гибелью клеток, тогда как онкологические заболевания — с «слишком малой» гибелью. Поэтому новейшие препараты должны либо ускорять, либо замедлять этот процесс, в зависимости от типа заболевания.