Российские учёные исследовали роль магнитного поля Земли в защите от солнечных вспышек

Российские и японские учёные сотрудничают, чтобы понять, как магнитосфера Земли влияет на солнечную активность и защищает космические аппараты. Они изучили данные, собранные японским зондом ARASE на орбите Земли и обнаружили, что плазмосфера, область над нашей атмосферой, играет важную роль в подавлении магнитных полей, вызванных солнечными выбросами. Это знание поможет учёным предсказывать воздействие заряженных частиц на спутники и разрабатывать более надёжные защитные системы.

Исследователи рассмотрели данные с марта 2017 года по декабрь 2020 года, собранные зондом ARASE, который изучает геомагнитные бури и магнитное поле Земли. Во время исследования они обнаружили, что низкочастотные колебания магнитного поля, связанные с солнечной активностью, сосредотачиваются в верхней части магнитосферы, над плазмосферой. Но, несмотря на отсутствие этих колебаний в плазмосфере, они все равно могут повлиять на орбитальные спутники при магнитных бурях.

Эти исследования важны для разработки защитных систем для космических аппаратов, так как они позволяют лучше понимать, как солнечная активность влияет на рабочую среду в околоземном пространстве. Сотрудничество между российскими и японскими учёными позволяет сделать нашу космическую деятельность более безопасной и надёжной.