Российские учёные из «Бюро 1440» протестировали лазерную связь в космосе

Компания «Бюро 1440» успешно завершила тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе, о чем сообщается в их Telegram-канале. Это был первый успешный тест такого рода.

30 мая 2024 года компания провела серию тестов, в ходе которых передала более 200 ГБ данных на скорости 10 ГБит/сек между спутниками, находящимися на расстоянии более 30 км друг от друга. Тестирование показало эффективность и надёжность новой технологии.

Благодаря этой технологии спутниковый интернет и связь станут доступными без перебоев даже в самых отдалённых уголках России. В Минцифры РФ отметили, что это значительный шаг вперёд для обеспечения стабильной связи по всей стране.