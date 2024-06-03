Российские учёные из «Бюро 1440» протестировали лазерную связь в космосе

Опубликовано 03 июня 2024, 20:20
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Российские учёные из «Бюро 1440» протестировали лазерную связь в космосеЭто первый подобный тест, завершившийся успехом
Исследователи из космической компании «Бюро 1440» успешно передали более 200ГБ данных с помощью лазеров на орбите
Компания «Бюро 1440» успешно завершила тестирование лазерной межспутниковой связи в космосе, о чем сообщается в их Telegram-канале. Это был первый успешный тест такого рода.
30 мая 2024 года компания провела серию тестов, в ходе которых передала более 200 ГБ данных на скорости 10 ГБит/сек между спутниками, находящимися на расстоянии более 30 км друг от друга. Тестирование показало эффективность и надёжность новой технологии.
Благодаря этой технологии спутниковый интернет и связь станут доступными без перебоев даже в самых отдалённых уголках России. В Минцифры РФ отметили, что это значительный шаг вперёд для обеспечения стабильной связи по всей стране.
Источник:ТАСС
Автор:Николай Шелофастов
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