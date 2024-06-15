Российские учёные измерят «чистоту» спутников на орбите

Учёные из Самарского университета имени Королева решили исследовать степень загрязнения, которой подвергаются спутники, находящиеся на орбите Земли. Они намерены использовать кварцевые микровесы для взвешивания мельчайших частиц особой «космической пыли», которая образуется вокруг спутников. Основной упор в исследовании будет сделан на влияние этого загрязнения на оптику спутников, так как оно может привести к ухудшению чёткости изображений. Кроме того, возможны искажения в амплитуде и фазе радиосигналов.

Эксперимент будет проведён на борту российского радиолокационного наноспутника «АИСТ-СТ», который запланирован к запуску во втором полугодии. Это позволит учёным получить первичные данные о степени воздействия космической среды на оборудование спутников и оценить, какие меры могут быть предприняты для минимизации потенциального ущерба от таких загрязнений.

Исследование направлено на понимание долгосрочных последствий загрязнения орбиты и разработку технологий для защиты спутников и сохранения их функциональности на высоком уровне в условиях пространства.