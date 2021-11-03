Российские учёные изобрели «метательные бомбы» для ловли беспилотников

Устройство снабжено контейнером со сверхпрочной сетью и грузами для её развёртывания в воздухе, а также блоками наведения и пеленгации. При приближении к цели сеть выбрасывается и блокирует беспилотник.

Сейчас разработка находится на этапе создания опытного образца и предварительных испытаний. Какой-либо дополнительной информации о об устройстве и материале сети нет.

Отметим, в США существует аналогичное устройство — 40-мм гранатомётный выстрел с сетью для нейтрализации дронов. Новинку можно применять на всех типах 40-мм гранатомётов, включая «подствольники».