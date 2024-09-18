Российские учёные изобрели новое удобрение на основе сахара

Российские учёные нашли способ, который может значительно повысить всхожесть и урожайность сельскохозяйственных растений. Они заявили, что обработка семян сои специальным химическим соединением на основе натуральных сахаров привела к увеличению всхожести на 50% и урожайности на 30%. При этом удалось избежать накопления потенциально ядовитых веществ в растении. Результаты исследования опубликованы в журнале Plant Growth Regulation.

С ростом населения планеты необходимость в увеличении производства пищи становится все более актуальной. Поскольку пахотных земель становится все меньше, фермеры ищут способы улучшения всхожести и урожайности с помощью различных химических средств, таких как пестициды и фунгициды. Однако большинство из них — это синтетические вещества, которые могут быть опасны для здоровья людей и животных, как подчёркивают специалисты из Сибирского федерального университета.

Чтобы снизить негативное воздействие на биосферу, учёные из Сибирского института физиологии и биохимии растений и СФУ разработали нанокомпозитные частицы на основе природных полисахаридов, таких как крахмал и каррагинан, а также селена и марганца. По словам профессора Константина Крутовского, такой подход не только улучшает всхожесть семян, но и повышает устойчивость сои к бактериальным инфекциям. Наночастицы привлекают бактерии, которые потребляют сахара, а присутствие металлов делает их токсичными для микроорганизмов. Исследования проводились на сое, чтобы проверить эффективность нового препарата против бактерии Pectobacterium carotovorum, вызывающей «мягкую гниль» у различных растений.