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Российские учёные изобрели новый метод заправки беспилотников прямо в воздухе

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В Сети появилась информация о свежей разработке специалистов из учебно-научного центра «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Они создали новейшую перспективную систему заправки беспилотников в воздухе.
Российские учёные изобрели новый метод заправки беспилотников прямо в воздухе

Сообщается, что новый метод значительно повышает эффективность применения дронов. Разумеется, саму систему в кратчайшие сроки запатентовали.

Известно, что изобретение отечественных учёных позволит увеличить время пребывания беспилотников в воздухе, а также радиус их боевого применения и массу полезной нагрузки при взлёте.

Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полёте в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надёжность и безопасность на этапе стыковки, а в случае её применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна.

Из документа патента

Заниматься заправкой боевого дрона будет специальный дрон-заправщик. При этом в состав системы входит оборудование заправляемого беспилотника и дрона-заправщика.

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