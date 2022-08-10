Российские учёные изобрели новый метод заправки беспилотников прямо в воздухе

Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полёте в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надёжность и безопасность на этапе стыковки, а в случае её применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна.