Российские учёные изобрели новый метод заправки беспилотников прямо в воздухе

Российские учёные изобрели новый метод заправки беспилотников прямо в воздухеПодобные новости и прорывных разработках не могут не радовать
Сообщается, что новый метод значительно повышает эффективность применения дронов. Разумеется, саму систему в кратчайшие сроки запатентовали.
Известно, что изобретение отечественных учёных позволит увеличить время пребывания беспилотников в воздухе, а также радиус их боевого применения и массу полезной нагрузки при взлёте.
Предлагаемая система позволит производить заправку БЛА топливом в полёте в любое время года и суток в автоматическом режиме, повысить надёжность и безопасность на этапе стыковки, а в случае её применения для пилотируемых воздушных судов значительно снизить психофизические нагрузки на экипаж воздушного судна.
Заниматься заправкой боевого дрона будет специальный дрон-заправщик. При этом в состав системы входит оборудование заправляемого беспилотника и дрона-заправщика.