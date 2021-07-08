В России изобрели орехи, которые можно расколоть пальцами

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В России изобрели орехи, которые можно расколоть пальцамиУдивительно, что никто не додумался до этого раньше
Как стало известно, российские учёные из Самарского национального исследовательского университета имени Королёва провели свежие селекционные работы. По итогу им удалось вывести два новых сорта грецкого ореха.
Отличительной особенностью новинок является их «выживаемость» — они способны выдерживать неблагоприятные погодные условия. Но куда интереснее то, что их скорлупу можно расколоть голыми руками, пишет Lenta.ru.
Созревание новых орехов приходится примерно на сентябрь-октябрь, рассказали учёные. Они также отметили, что в их планы входит получение патента на новинку. Назвать же их решили «Самарец» и «Волжанин».
Отметим, что ранее другие учёные из России возродили в ботаническом саду Волгоградской области 234-летний дуб-патриарх из Дубовки. Дерево начало умирать в 2015 году, но по итогу всё обошлось.