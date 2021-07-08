В России изобрели орехи, которые можно расколоть пальцами

Отличительной особенностью новинок является их «выживаемость» — они способны выдерживать неблагоприятные погодные условия. Но куда интереснее то, что их скорлупу можно расколоть голыми руками, пишет Lenta.ru.

Созревание новых орехов приходится примерно на сентябрь-октябрь, рассказали учёные. Они также отметили, что в их планы входит получение патента на новинку. Назвать же их решили «Самарец» и «Волжанин».

Отметим, что ранее другие учёные из России возродили в ботаническом саду Волгоградской области 234-летний дуб-патриарх из Дубовки. Дерево начало умирать в 2015 году, но по итогу всё обошлось.