Российские учёные изобрели умную челюсть для тренировки стоматологов

Планируется, что с её помощью студенты-стоматологи будут обучаться на практике. Также данную челюсть можно будет использовать для повышения квалификации врачей.

Новинка имитирует нижнюю челюсть человека и включает в себя сенсорные элементы и электронный блок для обработки данных.

Студенты-стоматологи часто испытывают трудности с эндодонтическим лечением зубов, так как у них отсутствует визуализация рабочего поля внутри зуба. Умная челюсть с встроенными смарт-зубами помогает решить эту проблему.

Сообщается, что свежее изобретение уже внедрили в антропоморфного робота-симулятора Promobot-Ct, который используется для подготовки врачей-стоматологов в Пермском государственном медицинском университете.