Российские учёные изучат берега Африки для развития рыболовства

В 2024 году Всероссийский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) планирует отправить Большую африканскую экспедицию для изучения рыбных и ракообразных запасов у берегов Африки. Директор ВНИРО, Кирилл Колончин, подчеркнул, что результаты этих исследований помогут делать прогнозы для рыболовства и предоставлять рекомендации по устойчивому использованию водных биоресурсов.

Большая африканская экспедиция, запланированная на середину 2024 года, будет включать комплексные исследования, такие как оценка биомассы и численности рыб и ракообразных, изучение их биологии, распределения и динамики запасов. Полученные научные данные будут использованы для рекомендаций странам, прибрежным к Африке, в разработке политики рыболовства.

Экспедиция будет объединять две многолетние экспедиции, охватывая акватории более 10 стран западного африканского побережья и западной части Индийского океана. Российские учёные планируют привлекать специалистов из различных областей, таких как ихтиологи, гидрологи и гидробиологи. Колончин выразил уверенность, что эти экспедиции укрепят позиции России в защите интересов российского рыболовства в Африке и способствуют научно-техническому сотрудничеству с другими странами.