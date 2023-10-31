Российские учёные изучат болезни людей через паразитов тритонов

Российские исследователи создали метод, который позволяет использовать клетки возбудителей болезней у тритонов для массового изготовления и изучения человеческих семиспиральных мембранных белков. Эти белки играют важную роль в функционировании клеток, и их нарушения связаны с многими заболеваниями. Система, основанная на клетках Leishmania tarentolae, представляет перспективу для производства и исследования этих белков.

Семиспиральные белки являются ключевыми компонентами клеточных мембран человека и животных. Они выполняют функцию рецепторов, обнаруживая сигнальные молекулы во внеклеточной среде и передавая информацию внутрь клетки. Несправности в работе этих белков связаны с различными заболеваниями, включая аллергии и астму.

Для изучения семиспиральных белков требуется специализированный подход, и производство их бывает дорогим и сложным процессом. Однако российские учёные обнаружили, что клетки патогена Leishmania tarentolae можно модифицировать, чтобы они могли производить человеческие мембранные белки. Этот метод позволяет более эффективно и дёшево изучать эти белки, что важно для дальнейших исследований в этой области.