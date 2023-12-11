Российские учёные изучат глубоководное течение в Атлантике

Экспедиция института океанологии Российской академии наук, осуществляемая на исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш», начала своё путешествие из Мурманска с целью изучения глубоководных потоков Атлантики. Продолжительность экспедиции составит 80 суток, и её завершение ожидается в Калининграде 25 февраля. Учёные фокусируются на изучении глубоководных потоков антарктической донной воды, до сих пор недостаточно исследованных, в отличие от поверхностных течений.

Исследователи планируют провести измерения в различных регионах, включая западную тропическую Атлантику, разлом Вима в Северо-Атлантическом хребте и подводный канал Видал. Эти места содержат важные данные о трёхмерной циркуляции океана, необходимые для понимания процессов в абиссальных глубинах океана и для глобальных моделей циркуляции. Существующие модели имеют ограниченное разрешение, поэтому экспериментальные измерения становятся необходимостью.

В рамках исследования будут использованы современные методы, включая традиционные измерения и новые технологии учащённого расположения станций в узких глубоководных каналах. Эти результаты помогут оценить взаимодействия между гидросферой и топографией дна океана, а также воздействие потока донных вод на состояние океана и его изменчивость, что влияет на климат планеты. Участвуют также учёные из других институтов, включая Тихоокеанский океанологический институт и Институт гидродинамики.