Российские учёные изучат, как клетки «общаются» между собой

Учёные из ИТМО разработали новую платформу для изучения связи между клетками, которая позволяет исследовать межклеточную коммуникацию без вмешательства в её жизнедеятельность. Это важно для восстановления клеточной коммуникации после травм и для создания материалов, которые могут доставлять лекарства туда, где они нужны. Система была представлена в журнале Materials & Design.

Межклеточная коммуникация важна для нормальной работы органов и организма в целом. Клетки передают друг другу питательные вещества, помогают в удалении токсинов и защищают от инфекций. Нарушение этого процесса может затруднить восстановление мышц и костей, а также привести к различным заболеваниям, включая болезнь Альцгеймера.

Одним из механизмов межклеточной коммуникации являются ионные токи, которые передают сигналы между клетками. Учёные из ИТМО создали биосовместимую систему, использующую гидроксиапатит для обнаружения ионных токов во внеклеточном пространстве. Она позволяет наблюдать за клетками в естественной среде, не нарушая их жизнедеятельность.