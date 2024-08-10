Российские учёные изучат механизм разрушения материалов в термоядерных реакторах

Специалисты Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН разработали и запустили экспериментальный стенд для исследования разрушения материалов под воздействием быстрых тепловых нагрузок. Этот стенд предназначен для проверки материалов, которые будут использоваться в первой стенке термоядерного реактора-токамака, и способен моделировать экстремальные условия, такие как температура выше 1000 градусов и мощные импульсы плазмы.

Проблема, с которой сталкиваются учёные при создании термоядерного реактора, заключается в выборе подходящих материалов для стенки камеры, которая должна выдерживать потоки горячей плазмы с температурой около 100 миллионов градусов. Новая установка решает эту задачу, позволяя воспроизводить полный цикл тепловых нагрузок, которым будет подвержена стенка в течение всего срока службы реактора. В отличие от старых систем, этот стенд может осуществить до 10 миллионов импульсов нагрева всего за две недели, в то время как на других установках этот процесс занимает около года.

Внутри нового стенда используется электронная пушка, генерирующая интенсивный импульсный пучок, который воздействует на испытуемый материал в магнитном поле, создаваемом двумя катушками. Это позволяет быстро и эффективно нагревать поверхность материала, обеспечивая необходимую нагрузку при относительно низкой средней мощности пучка. Такой подход делает установку компактной, простой и более доступной по сравнению с другими существующими электронно-лучевыми установками, где материал сканируется непрерывным пучком.