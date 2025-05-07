Российские учёные изучат мышцы моллюсков для создания роботов будущего

Исследователи из Лаборатории биофизики клетки ННЦМБ ДВО РАН разработали новый подход к изучению уникальных мышц двустворчатых моллюсков. Эти мышцы способны долго сохранять усилие практически без затрат энергии, что делает их интересными для биоробототехники. Учёные полагают, что понимание механизмов работы таких мышц поможет создать энергоэффективных биороботов, которые смогут самовосстанавливаться и уставать меньше обычных машин.

Моллюски используют так называемый запирательный тонус — состояние, при котором их мышцы долго остаются напряжёнными с минимальными энергетическими затратами. Это свойство выгодно отличает их от обычных скелетных мышц, которые быстро устают при статических нагрузках. Учёные изучили как молекулярное устройство мышц, так и особенности белков, формирующих их сократительный аппарат, что позволило лучше понять механизмы их работы.

На основе этих исследований команда под руководством Вячеслава Дячука предполагает, что свойства моллюсков можно перенести в биоробототехнику. Новый подход может открыть дорогу к созданию механизмов, которые не только сохранят энергию, но и будут легко масштабироваться и восстанавливаться, а также сочетать биологические и технические преимущества. Эти данные способны повлиять на дальнейшее развитие технологий и подход к созданию энергоэффективных систем.