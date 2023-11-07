Российские учёные изучат «неуловимую» популяцию оленей в Красноярском крае

В 2024 году, учёные из Сибирского федерального университета (СФУ) из Красноярска планируют начать исследование дикого северного оленя в Норильском промышленном районе, которая является малоизученной популяцией. Руководитель Центра мониторинга биоразнообразия СФУ, Петр Савченко, объявил о планах для этого исследования.

Учёные СФУ уже провели проект, изучая популяцию дикого северного оленя на Восточном и Центральном Таймыре и в Эвенкии с 2020 года. Теперь они готовы приступить к новому проекту в Норильском промышленном районе, который, как утверждает Савченко, не был исследован более 20 лет.

В ходе предыдущего проекта, учёные изучили популяцию дикого северного оленя в условиях изменяющегося климата и выяснили, что олени проводят большую часть времени в Эвенкии. Это обусловлено глобальными изменениями климата, которые сказываются на растительности и природных ресурсах. Планируется продолжить изучение этой популяции оленя и её взаимосвязи с окружающей средой.