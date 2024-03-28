Российские учёные изучат радиационный фон на Ленинградской АЭС

Учёные из Томского политехнического университета совместно с другими организациями будут изучать радиационные характеристики использованного графита в энергетическом реакторе уран-графитового типа на Ленинградской атомной электростанции. Цель этого исследования — разработать методы вывода из эксплуатации подобных реакторов к 2038 году.

Учёные ТПУ в сотрудничестве с предприятиями Росатома будут проводить исследования радиационных характеристик графита в реакторе. Для этого будут использованы новые методики, разработанные совместно с Опытно-демонстрационным центром вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов.

Эксперименты включают тестирование сканирующего оборудования и разработку методик для выявления радиоактивных элементов в графитовых структурах реакторов РБМК-1000. Эти реакторы являются одними из самых мощных и требуют особого подхода к выводу из эксплуатации.