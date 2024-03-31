Российские учёные изучат влияние атмосферного электричества на оптоволоконную связь

Современные технологии увеличили скорость передачи данных по оптическим линиям связи, но при этом возникла проблема ошибок из-за атмосферных разрядов. Это становится особенно важным с развитием квантовых сетей, использующих технологию квантового распределения ключа (КРК).

Учёные МТУСИ и МЭИ начали исследовать воздействие атмосферных разрядов на оптические кабели, по которым передаются данные, включая защищённые технологией КРК. Они разработали методы и экспериментальные стенды для анализа этого воздействия.

Первый этап исследований фокусируется на изучении электрических полей перед молниями. Учёные использовали специальный комплекс «ГРОЗА» для моделирования грозовых облаков и анализа изменения мощности сигнала в оптическом кабеле во время разрядов.