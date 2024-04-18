Российские учёные изучат «жителей» человеческого организма

Учёные из России и Германии объединились для исследования микробиоты — группы микроорганизмов внутри человеческого тела. Они планируют проводить совместные исследования и обучающие семинары для медиков разных специальностей. Цель — оптимизировать лечение пациентов с болезнями желудочно-кишечного тракта.

Планируется обучать специалистов современным методам изучения микробиоты, таким как флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Этот метод позволяет быстро идентифицировать микроорганизмы и ускорить начало лечения. Исследования в этой области становятся все более актуальными, так как микробиота оказывает влияние на множество заболеваний, включая аутоиммунные, сердечно-сосудистые и даже психические заболевания.

Профессор Александр Свидзинский и его коллеги изучают микробиоту кишечника и влагалища с использованием передовых методов. Их исследования помогут лучше понять характеристики микробного состава кишечника у пациентов с болезнями этой области и оптимизировать подходы к лечению.