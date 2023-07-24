Российские учёные изучили ценное для энергетики вещество

Специалисты из Санкт-Петербургского университета (СПбГУ), провели первое исследование органического вещества — салена, которое обладает особым взаимодействием с металлами. Это открывает новые перспективы для его использования в различных промышленных областях, включая энергетику. Сален получают из салицилового альдегида и этилендиамина и может быть использован для разработки антибактериальных препаратов и промышленных катализаторов.

Учёные из СПбГУ использовали специальные технологии для изучения электронной структуры и характеристик салена. Это поможет создать новые полимеры и композитные материалы с улучшенными энергетическими свойствами, основанные на многостенных углеродных нанотрубках и полимерах с саленом. Уже сейчас учёные получили пористый слой из нанотрубок на титановой подложке, что открывает перспективы для дальнейших исследований и применения в производстве. Это может привести к созданию новых, более эффективных материалов и способов использования салена в различных областях промышленности.