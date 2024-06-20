Российские учёные изучили механизм образования плазмы возле спутника Сатурна

Российские исследователи выяснили, что солнечное излучение играет важную роль в образовании пылевой плазмы около Энцелада, спутника Сатурна. Это делает Энцелад похожим на Луну. Пресс-служба НИУ ВШЭ сообщила, что фотоэлектрические процессы, вызванные солнечным ветром, влияют на пылевую плазму так же сильно, как и на Луну, несмотря на большую удалённость от Солнца.

В 2009 году зонд «Кассини» обнаружил пылевую плазму около Энцелада, анализируя данные пролётов через кольцо «e». Эта плазма состоит из заряженных частиц пыли, парящих над луной Сатурна. Её происхождение связано с гейзерами на поверхности Энцелада. Плазма представляет интерес для астрономов и вызывает опасения для будущих миссий из-за своей потенциальной угрозы.

Российские учёные создали компьютерную модель Энцелада, учитывающую взаимодействие поверхности с солнечным ветром и излучением. Выяснилось, что частицы пыли у Энцелада в два-четыре раза крупнее, чем у Луны, но механизмы их образования схожи. Это открытие стало неожиданностью и поможет в проектировании безопасных миссий к Энцеладу и разработке методов изучения пылевой плазмы.