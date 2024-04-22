Российские учёные изучили работу белков-аргонавтов

В Институте биологии гена РАН под руководством А. В. Кульбачинского совместно с лабораторией белок-белковых взаимодействий ФИЦ Биотехнологии РАН провели исследование необычных белков-аргонавтов. Они обнаружили, что система CRISPR-Cas и прокариотические белки-аргонавты способны обнаруживать и разрушать чужеродные нуклеиновые кислоты, такие как ДНК или РНК. Это происходит благодаря коротким цепочкам нуклеиновых кислот, которые помогают распознать нужные участки, а сами белки разрезают мишени из-за своей нуклеазной активности.

Учёные изучили короткие прокариотические аргонавты, которые находятся в геномах с «эффекторной» нуклеазой. Этот комплекс, названный SPARDA, состоит из двух разных цепочек аминокислот и обладает способностью распознавать и разрушать клеточную ДНК. Такой механизм может помочь предотвратить развитие вирусной инфекции в бактериальных клетках и использоваться в биоинженерии и медицине для обнаружения целевых молекул ДНК, например, для диагностики инфекций.

SPARDA активируется плазмидами или вирусами, поражающими бактериальные клетки, что приводит к гибели клеток и остановке развития инфекции. Это открывает новые пути применения иммунных систем бактерий в генетических технологиях и представляет большой интерес для научного сообщества.