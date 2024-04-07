Российские учёные изучили работу кортикальных волн в мозге обезьян

Учёные из Института искусственного интеллекта, AIRI, Сколтеха, МГУ и ИЭФБ РАН впервые смогли математически доказать связь между бегущими кортикальными волнами и вращательной динамикой, используя нейронные данные. Они применили методы машинного обучения для анализа пяти датасетов, собранных при наблюдениях за моторной и префронтальной корой головного мозга обезьян и мышей.

Сегодня важным экспериментом для изучения мозга во время движений считается анализ движений руки, записанных при помощи электродов, имплантированных в головном мозге. Научное сообщество использует две модели для интерпретации данных: репрезентативную и динамическую. Однако учёные предложили новый подход, сосредоточившись на анализе волн, и представили два метода для количественной оценки волны.

В ходе исследования, в котором участвовали специалисты из разных научных учреждений, учёные смогли связать бегущие кортикальные волны с вращательной динамикой, представив методы оценки кривизны волны и вращательной степени. Эти методы позволяют анализировать и сравнивать нейронную активность в данных, открывая новые перспективы для понимания работы головного мозга.