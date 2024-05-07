Российские учёные изучили сейсмическую активность ледников в Арктике

Учёные из Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики в Архангельске впервые исследовали, как ледники двигаются в российской Арктике. Это исследование позволит предсказывать образование айсбергов, что поможет обеспечить безопасность судоходства в арктических морях.

Криосейсмология, изучающая сейсмические события, связанные с ледниками, только начинает развиваться. Российские учёные становятся пионерами в этой области, что имеет важное значение для понимания климатических изменений и обеспечения безопасности судоходства.

Специалисты проанализировали данные с сейсмической станции на архипелаге Северная Земля. Они выявили связь между землетрясениями и движением ледников, что поможет в прогнозировании ледовых условий. Это исследование даёт новый взгляд на состояние ледников в арктической зоне и помогает повысить безопасность мореплавания.