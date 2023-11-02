Российские учёные изучили структуру ядра Земли

Российские химики создали способ быстро раскрывать тайны кристаллических структур материалов, даже при высоких температурах и давлениях, аналогичных условиям внутреннего ядра Земли. Этот метод позволил им расшифровать, как железо ведёт себя в ядре Земли и как изменяется структура магниевых силикатов в мантии планеты. Открытие это даст физикам и геологам новые инструменты для понимания процессов внутри нашей планеты.

Химики использовали усовершенствованный алгоритм T-USPEX для анализа кристаллических структур. Этот алгоритм способен работать даже при очень высоких температурах, с которыми сталкиваются породы внутренней мантии и ядра Земли. Ранее другие методы были неэффективны из-за сложностей в учёте тепловых колебаний атомов в таких условиях.

С использованием T-USPEX, учёные изучили структуру алюминия и других соединений при различных температурах и давлениях, а также расшифровали структуру внутреннего ядра Земли и границу между разными компонентами мантии. Эти результаты могут содействовать более глубокому пониманию внутренних процессов нашей планеты и её недр.