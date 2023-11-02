Российские учёные изучили структуру ядра Земли

Российские учёные изучили структуру ядра ЗемлиС помощью специального алгоритма
Учёные из России улучшили алгоритм, позволяющий узнать структуру кристаллических материалов вокруг ядра Земли
Российские химики создали способ быстро раскрывать тайны кристаллических структур материалов, даже при высоких температурах и давлениях, аналогичных условиям внутреннего ядра Земли. Этот метод позволил им расшифровать, как железо ведёт себя в ядре Земли и как изменяется структура магниевых силикатов в мантии планеты. Открытие это даст физикам и геологам новые инструменты для понимания процессов внутри нашей планеты.
Химики использовали усовершенствованный алгоритм T-USPEX для анализа кристаллических структур. Этот алгоритм способен работать даже при очень высоких температурах, с которыми сталкиваются породы внутренней мантии и ядра Земли. Ранее другие методы были неэффективны из-за сложностей в учёте тепловых колебаний атомов в таких условиях.
С использованием T-USPEX, учёные изучили структуру алюминия и других соединений при различных температурах и давлениях, а также расшифровали структуру внутреннего ядра Земли и границу между разными компонентами мантии. Эти результаты могут содействовать более глубокому пониманию внутренних процессов нашей планеты и её недр.