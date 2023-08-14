Российские учёные изучили влияние атмосферы на космическое излучение

Томский государственный университет провёл ряд исследований, направленных на изучение воздействия атмосферы на излучение из космоса. Эти исследования, проведённые совместно с Московским государственным университетом, могут улучшить интерпретацию данных с телескопов и спутников, а также помочь в разработке новых технологий для изучения космического пространства.

Учёные выявили, что атмосфера влияет на путь распространения излучения из космоса. Газы, аэрозоли и облака могут изменять спектральное распределение и интенсивность излучения. Эффект Доплера также влияет на прохождение излучения через атмосферу, изменяя длину волны или частоту излучения.

Исследователи использовали оборудование ТГУ для измерений и получили данные, которые могут помочь в моделировании эффекта Доплера в атмосфере. Эти данные могут быть применены для более точной обработки информации, полученной с космических телескопов. Также они поспособствуют разработке новых технологий и приборов, способных эффективней взаимодействовать с излучением в различных условиях атмосферы.

В ТГУ функционирует ведущая лаборатория по лазерному, молекулярному имиджингу и машинному обучению. Эта лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим разрабатывать инновационные методы для изучения космоса. Её создание поддерживается мегагрантом правительства РФ.