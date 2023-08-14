Российские учёные изучили влияние атмосферы на космическое излучение

Российские учёные изучили влияние атмосферы на космическое излучениеЭто поможет увеличить точность наблюдений с поверхности Земли
Российские исследователи изучили то, как атмосфера нашей планеты влияет на космическое излучение
Томский государственный университет провёл ряд исследований, направленных на изучение воздействия атмосферы на излучение из космоса. Эти исследования, проведённые совместно с Московским государственным университетом, могут улучшить интерпретацию данных с телескопов и спутников, а также помочь в разработке новых технологий для изучения космического пространства.
Учёные выявили, что атмосфера влияет на путь распространения излучения из космоса. Газы, аэрозоли и облака могут изменять спектральное распределение и интенсивность излучения. Эффект Доплера также влияет на прохождение излучения через атмосферу, изменяя длину волны или частоту излучения.
Исследователи использовали оборудование ТГУ для измерений и получили данные, которые могут помочь в моделировании эффекта Доплера в атмосфере. Эти данные могут быть применены для более точной обработки информации, полученной с космических телескопов. Также они поспособствуют разработке новых технологий и приборов, способных эффективней взаимодействовать с излучением в различных условиях атмосферы.
В ТГУ функционирует ведущая лаборатория по лазерному, молекулярному имиджингу и машинному обучению. Эта лаборатория оснащена современным оборудованием, позволяющим разрабатывать инновационные методы для изучения космоса. Её создание поддерживается мегагрантом правительства РФ.