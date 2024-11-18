Российские учёные изучили влияние СДВГ на выполнение сложных задач

Биологи из Санкт-Петербургского государственного университета изучили поведение крыс с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Исследования показали, что эти животные сталкиваются с трудностями при выполнении сложных задач, таких как ориентирование в лабиринтах. По словам учёных, крысы DAT-KO с генетическим дефектом дофаминового транспортёра проявляют гиперактивность и стереотипное поведение, что мешает их обучению.

Особенности поведения этих крыс связаны с нарушениями в работе дофаминовой системы мозга. Учёные установили, что гипердофаминергия приводит к аномальной десинхронизации активности нейронов в коре мозга и стриатуме, особенно во время исследовательской активности. Это затрудняет обработку информации и усложняет выполнение задач, требующих внимания и координации. Учёные считают, что подобные изменения лежат в основе гиперактивности и трудностей с обучением у таких животных.

Исследования проводились на базе Научного парка СПбГУ и при поддержке Российского научного фонда. Учёные используют крыс как модель для изучения дофамин-зависимых патологий, таких как СДВГ, синдром Туретта и шизофрения. Полученные данные помогут в разработке новых фармакологических подходов для лечения подобных заболеваний в будущем.