Российские учёные изучили влияние температуры на работу электроники будущего

Российские физики сделали важное открытие о том, как температура влияет на затухание спинового тока в материалах, таких как железо, никель, вольфрам и платина. Это может помочь в разработке новых методов управления магнитными свойствами спинтронных устройств, что является большим шагом для спиновой электроники, как сообщается Центром научной коммуникации МФТИ. По словам учёных, для создания современных электронных устройств и энергонезависимых элементов памяти важно понимать, как затухание связано с температурой.

Исследование проводилось под руководством Константина Звездина, технического директора компании «Новые спинтронные технологии». Учёные изучали, как спинтронные устройства из нанопленок пермаллоя (сплав никеля и железа), вольфрама и платины ведут себя при температурном диапазоне от -268 до +27 градусов Цельсия. Исследователи отметили, что эти материалы могут стать более доступной альтернативой сложным и дорогим спинтронным устройствам на базе железо-иттриевых гранатов.

В ходе экспериментов учёные изготовили несколько прототипов и изучили их характеристики с помощью ферромагнитного резонанса. Полученные данные показали, что при температурах ниже 50 градусов Кельвина (минус 223 градуса Цельсия) происходят резкие изменения в поведении частиц. Это понимание поможет ускорить разработки в области спинтроники, где информация передаётся не через электрический заряд, как в традиционной микроэлектронике, а с помощью спина электрона. Переход на спиновую электронику может значительно снизить энергозатраты и ускорить обработку данных.