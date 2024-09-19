Наука и технологии
Опубликовано 19 сентября 2024, 20:41
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Российские учёные изучили влияние температуры на работу электроники будущего

Результаты исследования используют для создания новых приборов спинтроники
Учёные МФТИ описали влияние температуры на работу электроники будущего
Российские учёные изучили влияние температуры на работу электроники будущего
© Ayush Kumar

Российские физики сделали важное открытие о том, как температура влияет на затухание спинового тока в материалах, таких как железо, никель, вольфрам и платина. Это может помочь в разработке новых методов управления магнитными свойствами спинтронных устройств, что является большим шагом для спиновой электроники, как сообщается Центром научной коммуникации МФТИ. По словам учёных, для создания современных электронных устройств и энергонезависимых элементов памяти важно понимать, как затухание связано с температурой.

Исследование проводилось под руководством Константина Звездина, технического директора компании «Новые спинтронные технологии». Учёные изучали, как спинтронные устройства из нанопленок пермаллоя (сплав никеля и железа), вольфрама и платины ведут себя при температурном диапазоне от -268 до +27 градусов Цельсия. Исследователи отметили, что эти материалы могут стать более доступной альтернативой сложным и дорогим спинтронным устройствам на базе железо-иттриевых гранатов.

В ходе экспериментов учёные изготовили несколько прототипов и изучили их характеристики с помощью ферромагнитного резонанса. Полученные данные показали, что при температурах ниже 50 градусов Кельвина (минус 223 градуса Цельсия) происходят резкие изменения в поведении частиц. Это понимание поможет ускорить разработки в области спинтроники, где информация передаётся не через электрический заряд, как в традиционной микроэлектронике, а с помощью спина электрона. Переход на спиновую электронику может значительно снизить энергозатраты и ускорить обработку данных.