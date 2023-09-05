Российские учёные изучили вспышку от поглощения чёрной дырой

Российские астрономы использовали космический телескоп «Спектр-РГ» для подробных наблюдений за двойной рентгеновской звездой Swift J1727.8-1613, которая была ярким объектом в рентгеновском спектре в августе. Эти наблюдения помогут разгадать, как чёрные дыры поглощают потоки материи, исследовать их структуру.

Институт космических исследований РАН объявил о собранных данных и значимости этой работы. Обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила десятки миллионов фотонов высокой энергии, порождённых падением материи на чёрную дыру. Эти наблюдения выявили квазипериодические пульсации в свечении рентгеновской новой, что, вероятно, связано с особенностями потока материи и разрушением диска аккреции близ чёрной дыры.

Аппарат «Спектр-РГ» имеет рентгеновские телескопы, включая российский ART-XC. Эта обсерватория сканирует небо и изучает рентгеновское излучение с высоким разрешением. Этот проект является важным для понимания космических явлений, исследования чёрных дыр и потоков материи в космосе.