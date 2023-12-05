Российские учёные на МКС начали эксперимент по выращиванию птиц на орбите

Российские космонавты на Международной космической станции (МКС), стали проводить уникальный эксперимент по изучению развития эмбрионов перепела в космических условиях. 48 яиц японских перепелов были доставлены на станцию с целью выяснить, как развиваются птичьи зародыши в невесомости. Эксперимент предусматривает разделение яиц между условиями невесомости и искусственным притяжением с использованием центрифуги.

Исследование нацелено на поиск способа выращивания птиц в космосе с возможным созданием космических ферм для обеспечения космонавтов пищей в долгих межпланетных перелётах. Этот проект включает участие членов 70-й длительной экспедиции «Роскосмоса» и проводится в модуле «Наука» МКС.

Кроме эксперимента с перепелами, космонавты также провели исследования по темам «Нейроиммунитет», «Взаимодействие-2» и «Экон-М». Одно из исследований затрагивает влияние стресса и раздражителей в космосе на иммунитет человека. Также изучали поведение экипажа при продолжительных полётах и оценивали экологическую обстановку на Земле с помощью снимков, сделанных на борту МКС.