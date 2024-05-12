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Наука и технологии
Опубликовано 12 мая 2024, 21:56
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Российские учёные начали разработку АЭС для лунной базы

Совместно с коллегами из Китая
В «Роскосмосе» рассказали о старте разработки АЭС для лунной базы
Российские учёные начали разработку АЭС для лунной базы
© Nicolas Thomas

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что инженеры уже начали работу над ядерным энергетическим блоком для лунной станции. Он отметил, что эта установка будет небольшой, надёжной и долговечной, учитывая длительные лунные ночи, когда солнечные батареи не работают.

Получение энергии для будущей лунной станции с помощью солнечных батарей представляется проблематичным из-за продолжительных периодов темноты. Сотрудничество с Китаем позволит реализовать этот проект по созданию лунной базы. Планируется завершить этапы развёртывания в период с 2025 по 2035 годы.