Российские учёные начали разработку АЭС для лунной базы

Руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что инженеры уже начали работу над ядерным энергетическим блоком для лунной станции. Он отметил, что эта установка будет небольшой, надёжной и долговечной, учитывая длительные лунные ночи, когда солнечные батареи не работают.

Получение энергии для будущей лунной станции с помощью солнечных батарей представляется проблематичным из-за продолжительных периодов темноты. Сотрудничество с Китаем позволит реализовать этот проект по созданию лунной базы. Планируется завершить этапы развёртывания в период с 2025 по 2035 годы.