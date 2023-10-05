Российские учёные начали выпуск полимерных «запчастей» для людей

Российские учёные занимаются разработкой новых материалов из полимеров, которые можно использовать в медицинских целях. Один из ведущих исследователей в этой области, Дмитрий Иванов, рассказал, что их работа включает создание материалов, имитирующих мягкие ткани человеческого тела, такие как кожа, соединительные ткани и сосуды, а также материалов для заживления ран и ожогов.

Важно отметить, что мягкие полимеры, подобные этим, не существуют в природе, и учёные планируют создать их искусственно. Для этого им необходимо разработать специальные полимерные материалы, которые будут подходить для биомедицинских приложений. Они ищут способы создать такие материалы, которые будут обладать определённой жёсткостью и цельностью, чтобы соответствовать требованиям мягких тканей в организме.

Эта работа представляет собой важное направление в развитии биомедицинских технологий и может привести к созданию новых методов лечения и заживления тканей в медицине.