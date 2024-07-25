Российские учёные начнут использовать лазер для создания зубных имплантов

В Институте стоматологии имени Е. В. Боровского Сеченовского Университета разработали первый дентальный имплантат, обработанный лазером. В этом году планируется апробация и начало использования этой системы в повседневной практике, сообщили в Первом МГМУ им. Сеченова.

Имплантат представляет собой шуруп, который вживляют в костную ткань челюсти, на который крепится коронка, — искусственный аналог зуба. От качества обработки имплантата зависит его интеграция в кости, отсутствие побочных эффектов, таких как отторжение, и долговечность системы. По словам заместителя директора по научной работе института стоматологии Леонида Бороздкина, лазерная обработка позволяет достичь оптимальной глубины и сделать насечки в строго определённых местах, чего невозможно добиться с помощью ионного пучка или пескоструя.

Лазер не оставляет следов, в отличие от других методов, которые могут оставлять примеси, ухудшающие качество имплантата и увеличивающие риск отторжения. В институте уже создали тестовые образцы имплантатов и провели исследования на животных. Сейчас собирается группа людей для установки новых систем. Бороздкин подчеркнул, что имплантаты безопасны и требуют апробации как инновационная разработка. Исследования планируется завершить до конца года и начать их использование в практике.