Российские учёные начнут измерять уровень радиации в планктоне

Учёные из Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), работают над новой системой мониторинга радиационного загрязнения фитопланктона с помощью спутниковых данных. Они стремятся создать инструмент, который поможет выявить потенциальное радиоактивное загрязнение водных ресурсов России, особенно если оно связано с сбросом воды из японской атомной станции «Фукусима-1».

Их инновационная система будет использовать информацию с российских космических аппаратов для наблюдения за фитопланктоном в водных акваториях. Она не только поможет выявить радиоактивное загрязнение, но и позволит оперативно реагировать и проводить очистку загрязнённых водоёмов.

Эта инициатива становится особенно актуальной после решения японской компании Tokyo Electric Power (TEPCO) начать сброс очищенной от радиоактивных веществ воды из «Фукусимы-1» в океан. Система мониторинга МИИГАиК может помочь в обнаружении и отслеживании радиоактивного загрязнения в российских водах, что важно для охраны окружающей среды и общественного здоровья.