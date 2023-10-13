Российские учёные начнут оценивать дороги по распределению энергии в них

Специалисты из Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый метод, который помогает оценивать состояние дорожных конструкций без их разрушения. Этот метод позволяет оценить, насколько долго дорожное покрытие будет служить, исследуя, как энергия от сбрасываемых грузов рассеивается в дорожном покрытии.

Учёные из ДГТУ в течение пяти лет исследовали дороги в Ростовской области и Краснодарском крае с использованием специальных датчиков и ударного нагружения. Они заметили, что с течением времени происходили изменения в рассеиваемой энергии из-за аномалий в конструкции дороги.

Этот метод помогает оперативно выявлять проблемы в состоянии дороги и планировать необходимые ремонтные работы. Также, учёные обнаружили различия в реакции дорог с разными основаниями, такими как цемент или щебень. На основе этого исследования было разработано программное обеспечение, которое позволяет оценивать состояние дорог на разных этапах их эксплуатации, даже если нет информации о нагрузках и транспорте, использующем дорогу. Эти исследования привлекли внимание Федерального дорожного агентства.