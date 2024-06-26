Российские учёные начнут получать компоненты для промышленности из биомассы

Специалисты Красноярского научного центра СО РАН разрабатывают биметаллические катализаторы, которые разлагают биомассу на ценные компоненты для различных отраслей промышленности. Они создают новые технологии переработки сельскохозяйственных отходов в полезное сырье. Недавно учёные проверили эффективность никелевых катализаторов на основе окисленных углеродных материалов.

Тестирование проводилось на льняном костре, основном отходе льняного производства. В этом материале содержится до 25% лигнина, 50% целлюлозы и 20% гемицеллюлозы, что делает его отличным сырьём для переработки. Результаты показали, что такие катализаторы эффективно справляются с задачей и могут быть использованы в промышленности.

Учёные подчёркивают, что истощение ископаемых ресурсов и экологические проблемы требуют новых методов использования возобновляемых материалов. Они предлагают переход от нефти и газа к биомассе, включая сельскохозяйственные отходы, такие как льняная костра. Использование твёрдых катализаторов не только эффективно, но и более экологично по сравнению с токсичными растворимыми катализаторами.