Российские учёные начнут предсказывать и изучать солнечную активность

В России к 2030 году появится новый федеральный центр для наблюдения за солнечной активностью. Этот высокотехнологичный проект станет крупнейшим в своей области и будет расположен на базе Байкальской астрофизической обсерватории в посёлке Листвянка, недалеко от Иркутска. Около 50 гектаров территории будут отданы под строительство центра, который станет оснащён современными телескопами и оборудованием.

Недавние мощные солнечные вспышки, магнитные бури и полярные сияния показали важность наблюдения за солнечной активностью, отметил профессор Сергей Язев из Иркутского государственного университета. Новый центр будет включать множество установок, которые позволят детально изучать мелкие явления на Солнце, что поможет улучшить прогнозирование солнечной активности.

Сотрудники Байкальской астрофизической обсерватории продемонстрировали работу крупнейшего в Евразии телескопа — Большого солнечного вакуумного телескопа (БСВТ). Этот телескоп, который используется для разработки методов прогнозирования солнечной активности, является одним из двух таких приборов в мире, наряду с франко-итальянским телескопом THEMIS.